Em clima de São João, Thais Fersoza surge de 'caipira' com Michel Teló e os filhos

Thais Fersoza compartilha registro com o marido, Michel Teló, e os filhos, Melinda e Teodoro, vestidos a caráter em clima de festa junina

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 10h41

A animação começou logo cedo na casa da família de Thais Fersoza (38) e Michel Teló (41)!

Os artistas já iniciaram a manhã de sexta-feira, 24, no clima de festa junina, ao lado dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4).

Celebrando o São João, a apresentadora compartilhou um lindo registro em que aparece com o maridão e os herdeiros vestidos a caráter na data comemorativa, com roupas xadrez e caracterização. Os pequenos esbanjaram fofura e simpatia ao posarem sorridentes com as roupas tradicionais.

“'Eu ouvi São João?' Pamonha, milho verde, canjica, pé de moleque, paçoca, um quentão e todo mundo dançando um forrozinho baum… Qual sua comida preferida nessa festa?", escreveu Tata ao legendar o post.

Os fãs elogiaram a família e alguns destacaram a semelhança dos pequenos com os pais. "Que lindos! Não tem como não olhar pra eles e não pensar em uma duplinha… os novos Sandy e Júnior", "Família linda", "Que povo lindo", "Que família linda,que Deus abençoe grandemente", "Mini Tatá e Mini Michel", "Melinda tá ficando parecida com você, ou é impressão minha? Oh, família linda! Sob as bençãos do Senhor", disseram.

Thais Fersoza revela que a família está de mudança

Na quinta-feira, 23, Thais Fersoza usou as suas redes sociais para revelar que ela e família estão de mudança para o Rio de Janeiro. Após passarem uma temporada na capital carioca para algumas gravações, resolveram ficar de vez. "Alguns já sabem, outros vão saber agora: é oficial. A família FERLÓ (ou seria TELORSOZA, FERTEÓ, TESOZA?) vai ficar no Rio de Janeiro de mala e cuia! Essa lindeza de cidade ia nos acolher por 4 meses no início da pandemia, mas o tempo foi passando e a gente gostando, até que o pantaneiro finalmente conseguiu conversar a carioca a voltar pra sua terra", contou Tata.

Confira a família de Thais Fersoza e Michel Teló em clima de São João: