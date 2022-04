Em clima de Páscoa, Zé Neto e Natália Toscano fazem sessão fotográfica temática dos filhos: ''Eles se divertiram muito''

Além de fazer uma sessão fotográfica super especial, Zé Neto e Natália Toscano falaram dos preparativos para mais uma Páscoa em família

Valentina Rosa Publicado em 15/04/2022, às 14h22

A Páscoa está chegando e os preparativos na casa de Zé Neto(32) e Natália Toscano (31) já estão a todo o vapor!

O casal, papais do José Filho, de 4 aninhos e da Angelina de apenas 2, aproveitaram a data comemorativa para fazer uma sessão fotográfica super especial e temática. Além disso, Natália bateu um papo com a CARAS Digital e deu alguns detalhes de como está a preparação de mais uma Páscoa em família.

Com duas crianças pequenas em casa, não podiam faltar surpresas e brincadeiras. Mesmo recém operada, Natália garante que fará a tão tradicional caça aos ovos: "Com a operação no joelho, pensamos em brincadeiras mais leves esse ano, mas a caça aos ovos é algo que eles adoram e se divertem bastante."

Mesmo já tendo definido o momento com os filhos, a morena confessou que algumas coisas foram deixadas para última hora: "Como sempre, os preparativos ficam sempre pra última hora, mas o que é certo e o mais importante, é que a família estará reunida e com coração cheio de Jesus."

A mamãe babona sempre gostou de fazer sessões fotográficas temáticas dos meninos: "Desde que o José era pequeno criei o hábito de fotografar o crescimento dele, afinal fotografia é o que fica. Então sempre que consigo, tiro fotos profissionais das crianças, pra registrar os momentos e o crescimento."

Então está Páscoa, foi mais uma grande desculpa para mais um momento como este: "Porque não aproveitar esse tema que eles amam, né? A Livia Cardoso, nossa fotógrafa há anos, foi até a nossa casa e montou esse cenário lindo onde registrou momentos incríveis dos pequenos. E nós sempre babando!".

A influenciadora ainda revelou alguns bastidores do momento, contando que José Filho até se aventurou na fotografia: "Algumas fotos da Angelina, foram clicadas pelo José Filho. Ele se envolveu no ensaio, brincou muito com o tema.. Eles se divertiram muito.".

Por fim, Natália fez questão de falar a importância da Páscoa para sua família: "Renascimento de Cristo, em nossa família e em nossos corações. Temos muito vivo isso dentro da nossa casa, do nosso lar. Jesus vive em nós.".

Confira os cliques encantadores de José Filho e Angelina, filhos de Zé Neto e Natália Toscano, em clima de Páscoa:

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho e Angelina, em clima de Páscoa. Crédito: Lívia Cardoso

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho e Angelina, em clima de Páscoa. Crédito: Lívia Cardoso

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho e Angelina, em clima de Páscoa. Crédito: Lívia Cardoso

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho e Angelina, em clima de Páscoa. Crédito: Lívia Cardoso

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho e Angelina, em clima de Páscoa. Crédito: Lívia Cardoso

Filhos de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho e Angelina, em clima de Páscoa. Crédito: Lívia Cardoso