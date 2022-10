Em clima de Halloween, Eliezer assusta seguidores com pegadinha

O ex-BBB Eliezer compartilhou um vídeo assustador com seus seguidores para celebrar o Halloween

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 19h20

Nesta segunda-feira, 31, comemora-se o Halloween! E Eliezer (32) decidiu assustar seus seguidores com um vídeo em seu Instagram.

No clipe, o ex-BBB aparecia andando por um corredor de hotel, e quando chegava em um quarto, no escuro revela-se a cabeça do próprio Eli em um prato.

“O QUE ACONTECEU AQUI?”, questionou o namorado de Viih Tube (22) na legenda do vídeo assustador publicado.

Os seguidores do futuro papai de Lua se assustaram com o vídeo feito para o Dia das Bruxas! “Que susto do cão”, exclamou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Meu Deus! Credo! Quase desmaiei com essa cena REAL”.

Viagem!

Viih Tube e Eliezer estão fazendo uma viagem pelos Estados Unidos e decidiram se divertir nos parques da Disney.

Durante o passeio, a influenciadora que está grávida se emocionou ao se encontrar com o personagem Mickey.