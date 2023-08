Eliezer emociona Viih Tube com festa de aniversário surpresa: "Consegui!"

Viih Tube completa 23 anos nesta sexta-feira, 18, e ganhou uma festa surpresa de seu marido, Eliezer; confira fotos!

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube completará 23 anos nesta sexta-feira, 17. Contudo, a loira ganhou uma surpresa adiantada do pai de sua filha, o ex-BBB Eliezer. O maridão organizou uma festa com todos os seus amigos em um restaurante em São Paulo.

Através dos stories de seu Instagram, Eliezer mostrou a reação da mãe de Lua di Felice ao descobrir a celebração. Viih fez cara de surpresa e logo se colocou em lágrimas ao ver tudo o que haviam organizado para ela. A festa contou até com decoração personalizada, cheia de luzes e balões.

A ex-BBB posou sorridente junto da mesa do bolo e ganhou homenagem do amado. "Consegui enganar! Feliz aniversário meu amor! Te amooooo demais da conta! Que você goste muito dessa surpresa", escreveu Eli em seus stories.

O casal, que completou um ano juntos na última semana, teve o seu primeiro encontro onde a festa surpresa foi realizada. Vale lembrar que no ano passado, Eliezer também surpreendeu Viih Tube em seu aniversário, com uma cabana no meio do nada completamente decorada para o casal. Neste dia, ele também lhe pediu oficialmente em namoro.

Confira alguns registros da festa:

Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube celebra um ano com Eliezer em linda homenagem

Na última quarta-feira, 16, Viih Tube e Eliezer comemoraram um ano juntos. O casal se conheceu após a saída do influenciador do Big Brother Brasil 2022, reality show do qual sua amada também participou em edição anterior.

E para celebrar essa data tão importante, Viih compartilhou uma homenagem emocionante com seus seguidores. Através de um vídeo, a ex-BBB compilou vários momentos ao lado do marido, incluindo o pedido de namoro e o nascimento de sua filha, Lua. Ela também deu detalhes sobre a surpresa que teve um ano atrás e narrou os principais pontos de sua relação.

"Hoje faz 1 ano que o Eli me pediu em namoro! 1 ano que eu estava dentro dessa cabana no meio do mato, do jeito que mais representa a gente, falando o melhor “sim” que já falei na minha vida! Hoje somos casados, com 2 filhos peludos e nossa princesa Lua", iniciou a influenciadora em sua homenagem.

Viih Tube não poupou elogios a Eli em seu texto. "Você é o cara mais incrível que já conheci, eu admiro a forma como você leva a vida, como você pensa, como você se dedica, como você sonha! Você me inspira meu amor! Me sinto corajosa, segura, amada do seu lado!", continuou.

Ao finalizar o texto, ela agradeceu por tudo o que havia acontecido no último ano. "Obrigada por cuidar tão bem da nossa família e por ser um parceiro tão compreensivo em todos aspectos! Eu te amo, e torço que pra sempre seja nós, eu acredito em amor pro resto da vida, e você é o amor da minha vida! Feliz 1 ano!", terminou.