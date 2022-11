Eliana encanta com fofura em maquiagem de mãe e filha para halloween

Apresentadora Eliana mostra maquiagem de halloween que fez com filha Manuela

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 21h35

Nesta segunda-feira, 31, se comemora o Dia das Bruxas, o famoso halloween, e a apresentadora Eliana (48) decidiu entrar no clima. Para celebrar o dia, ela decidiu exceder o limite da fofura ao aparecer com maquiagem combinando com sua filha caçula, Manuela.

“Halloween mais fofo ao lado da minha Manuela”, escreveu a apresentadora em seu perfil oficial no Instagram. As loiras apareceram maquiadas igual ao personagem de Stephen King, o palhaço Pennywise, dos filmes e livro “It - A Coisa”.

Nos comentários, os seguidores de Eliana morreram de amores pela dupla de mãe e filha maquiadas igual. “Manu é a própria Eliana. Lindeza”, escreveu uma fã. “Tá, a mãe e a filha são iguais”, exaltou outra. “Lindas demais”, exclamou uma terceira seguidora da apresentadora.

Veja a publicação de Eliana maquiada para o halloween junto da filha Manuela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)



Prestes a completar 50 anos, Eliana choca com corpaço absurdo na academia

Faltando menos de um mês para o seu aniversário de 49 anos, a apresentadora Eliana falou sobre estar chegando aos 50 anos em sua melhor forma. Na última terça-feira, 25, a loira compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão e impressionou ao exibir no registro as suas curvas saradas em ação. Usando roupas de ginástica, Eliana surgiu deslumbrante treinando com estilo e muita boa forma. Revelando ser dona de uma barriga torneada e braços definidos, ela falou sobre estar sempre ativa, cuidando de sua saúde.