Eliana comove ao falar do pai: 'Há 10 dias quase te perdemos'

Eliana mostra fotos inéditas com o pai, Sr. Bezerra, e revela que ele teve um problema de saúde neste mês: 'Verdadeiro milagre'

A apresentadora Eliana (48) comoveu os fãs com sua homenagem para o pai, Sr. Bezerra (90), neste domingo, 14. Para celebrar o Dia dos Pais, ela compartilhou fotos inéditas ao lado dele e surpreendeu ao contar que o pai sofreu um AVC há poucos dias.

A artista contou que está feliz a recuperação do pai após o susto. "Há 10 dias quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre", disse ela.

E completou: "O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus (e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho). Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o qto te amamos. Feliz dia pai! Feliz dia Sr Bezerra, a próxima comemoração será dos seus 91 anos".

Eliana desmente rumores de troca de emissora

A apresentadora Eliana (48) foi alvo de rumores de que poderia trocar de emissora. Porém, ela negou.

A equipe dela se pronunciou em nome da artista e informou que ela não está em negociação com outra emissora. “Ao contrário do que vem sendo noticiado sobre Eliana durante esta semana, esclarecemos que a apresentadora não recebeu convites ou teve qualquer contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa 'Eliana', no SBT”, informaram, segundo o site Hugo Gloss.

