Ele cresceu! Filho de Chris Flores rouba a cena em foto com a mãe e o pai

Chris Flores exibe foto inédita com o marido e o filho de 15 anos, e mostra que o herdeiro já está de barba e bigode!

A atriz Chris Flores encantou os seus fãs ao mostrar uma foto inédita ao lado de sua família. Discreta com a vida pessoal, a artista não costuma exibir fotos com o marido, o fotógrafo Ricardo Corrêa, e o filho, Gabriel. Porém, ela abriu uma exceção para celebrar a chegada do ano de 2023.

Na madrugada do dia 1 de janeiro, a estrela surgiu abraçada com o marido e o filho em uma nova selfie. Na foto, os fãs puderam ver o quanto Gabriel já cresceu! Aos 15 anos, o rapaz está enorme e até já tem barba e bigode.

Na legenda, a artista fez os seus desejos para 2023 ao compartilhar uma poesia de Mario Quintana. "“Nada jamais continua, / Tudo vai recomeçar! / E sem nenhuma lembrança / Das outras vezes perdidas

Atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas." Poesia do mestre Mario Quintana para que a gente tenha a certeza de que hoje já é um novo dia, um novo momento, que 2023 será muito melhor para todos. EU ACREDITO!!! Fé na vida hoje e sempre. Feliz ano novo da minha família para sua família", disse ela.

