Ela cresceu! Filha de Edu Guedes completa 15 anos e ganha homenagem do pai

Edu Guedes emociona com declaração especial e compartilha fotos inéditas no aniversário de 15 anos de sua filha única, Maria Eduarda

A família do chef e apresentador Edu Guedes está em festa! É que sua filha, Maria Eduarda Zurita Guedes, completa 15 anos nesta sexta-feira, 9. Claro que o pai babão não deixou a data passar em branco e usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua única herdeira, que é fruto de um antigo relacionamento com a empresária Daniela Zurita.

Em seu perfil oficial no Instagram, o chef de cozinha encantou ao abrir um álbum de fotos inéditas ao lado de Maria Eduarda. Entre os registros, a menina aparece em ensaios fotográficos durante infância, acompanhado as gravações de programas ao lado do pai na televisão e também já na adolescência, curtindo eventos na companhia de Edu.

Na legenda, o apresentador se declarou para a menina: “Minha filha querida, hoje você completa 15 anos. Parece que foi ontem que você chegou para transformar as nossas vidas”, disse emocionado, e completou mencionando a ex-exposa: “Do papai da mamãe e toda nossa família, você é o orgulho de todos nós”, ele celebrou a vida da herdeira.

“Te desejo toda saúde, amor e felicidade do mundo. Te amo papai”, Edu finalizou a declaração, que recebeu muitos elogios e parabenizações nos comentários: “Vivaaaa a Mariaaaa, menina doce e especial demais!!! Parabéns por ela Edu, uma jóia rara”, disse uma amiga da família. “Parabéns, Maria!!! A cada dia mais linda!”, comentou outra.

Ana Hickmann, que se envolveu em uma polêmica após ser apontada como affair do apresentador, também se declarou para Maria Eduarda nos comentários: “Princesa linda!!!!! Feliz aniversário”, escreveu a apresentadora. É importante lembrar que ambos os comunicadores negaram os rumores e esclareceram que mantém uma ótima amizade há anos.

Inclusive, Edu Guedes resolveu levar as acusações de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, para a justiça. Após o empresário reforçar os rumores sobre o suposto affair com Ana, o apresentador abriu processo por difamação. A CARAS Brasil teve acesso ao conteúdo da ação judicial, que solicita que Alexandre prove suas acusações em juízo.

Qual é o status de relacionamento de Edu Guedes?

Vale mencionar também que Edu e Daniela Zurita foram casados entre os anos de 2008 e 2012, e apesar da união ter chegado ao fim, deixou Maria Eduarda como fruto. Desde o término de seu casamento, o chef de cozinha chegou a se envolver com outras pessoas, mas não oficializou nenhuma união ou teve mais herdeiros. Além disso, o chef está solteiro atualmente.

Em meio aos rumores de um suposto envolvimento com Ana Hickmann, Edu Guedes também terminou um relacionamento com a repórter e bailarina Jaque Ciocci. Namorada do apresentador por quase dois anos, ela esclareceu que o término aconteceu meses antes dos boatos e que eles mantêm a amizade e o relacionamento profissional acima de tudo.