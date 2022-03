Edson Celulari completa 64 anos e ganha homenagem da esposa: ''Um grande homem''

Ator Edson Celulari recebeu surpresa da mulher, Karin Roepke, com quem tem uma filha, a pequena Chiara, de quase um mês

No final de semana, o ator Edson Celulari completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial nas redes sociais!

O artista celebrou a chegada dos 64 anos no último domingo, 20, e ganhou surpresa da esposa, Karin Roepke. A loira compartilhou um clique do casal com a primeira herdeira dos dois juntos, a pequena Chiara, prestes a fazer um mês de vida.

Em seu feed no Instagram, ela ainda recordou fotos do casal e fez uma linda declaração ao marido, que também é pai de Enzo e Sophia, do relacionamento com Claudia Raia.

"Celebrar sua vida, construir e viver nossos sonhos, te entender através de um olhar, rir das suas piadas como se fosse a primeira vez, caminhar do seu lado… que sorte comemorar mais um ano da sua vida, @edsoncelulari!", começou escrevendo Karin Roepke na legenda da postagem.

"Hoje é o seu dia e eu desejo que você frutifique ainda mais, brilhe muito e ilumine a todos com sua arte, inteligência, sensibilidade e alegria. Você é um grande homem e nós, eu e nossa Chiara, somos muito felizes em comemorar o aniversário do homem das nossas vidas. Eu te amo, nós te amamos! Feliz aniversário!", disse ainda.

"Meu amor, sorte a minha de ter vocês junto a mim e poder aprender com a cumplicidade de vocês.

Obrigado", agradeceu Celulari nos comentários do post.

Em sua rede social, Edson postou um vídeo em que aparece apagando a vela de seu bolinho com a caçula nos braços. "Seguir em frente, com o coração cheio de alegria e gratidão. Maior presente", comemorou.

Edson Celulari reúne os três filhos em foto

Recentemente, Edson Celulari usou suas redes sociais para publicar o primeiro registro dos três filhos juntos. O papai coruja registrou o encontro dos filhos mais velhos com a caçula e se derreteu: "Tamo junto e ninguém tira o olhar de ninguém! Muito amor pelos meus 3 filhos".

Confira as publicações no aniversário de Edson Celulari:

