Edson Celulari compartilha clique inédito da esposa e da filha, e celebra o Dia da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, Edson Celulari faz declaração para a esposa e a filha

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 15h10

No Dia Internacional da Mulher, Edson Celulari (63) usou as suas redes sociais para fazer uma declaração para as mulheres da sua vida.

No feed do Instagram, o ator compartilhou um clique inédito da esposa, Karin Roepke, e da filha caçula, Chiara, no ensaio newborn da herdeira, e fez a homenagem, também citando a filha Sophia Raia (19).

"Hoje o dia é delas e dessa nova cumplicidade. Também é da Sophia, da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas avós e bisavós. Parabéns a todas as mulheres que lutaram e lutam por mais dignidade e respeito. Minha admiração e gratidão a todas vocês. Feliz dia!", escreveu ele na legenda da publicação.

A artista não deixou de comentar o post do amado. "Que sorte a nossa ter um companheiro de jornada que entende e honra a potência do feminino com cuidado e amor. Te amamos!", declarou ela.

Chiara teve o nascimento anunciado no dia 23 de fevereiro, em post feito pelo papai na web.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE EDSON CELULARI