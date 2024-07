Éder Militão encanta ao comemorar o aniversário da filha, Cecília: "Papai te ama"

O jogador Éder Militão comemorou o aniversário de dois anos de sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com Karoline Lima

Éder Militão encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem no aniversário da filha, Cecília. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com Karoline Lima, completou dois anos de vida nesta quarta-feira, 10.

No feed do Instagram, o jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid recordou vários cliques ao lado da herdeira e celebrou o seu aniversário. "Cecilia, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia 10 de julho de 2022. Desde o primeiro momento que te vi, ainda tão pequenininha, já sabia que o maior estádio do mundo iria parecer minúsculo perto do amor que sentia por você", disse ele no começo do texto.

"O tempo está passando, você está crescendo e esse sentimento só aumenta. Perto ou longe, nossa conexão continua firme. Afinal, tudo o que eu faço na vida, dentro e fora de campo, é sempre pensando em você. Minha filha, parabéns pelos seus 2 aninhos! Que Deus te abençoe e ilumine nossa família para que possamos, juntos, continuar construindo uma linda história! Papai te ama muito!", completou o papai.

Confira:

Karoline Lima celebra aniversário de 2 anos da filha com festa temática

A influenciadora digital Karoline Lima usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores algumas fotos do aniversário da filha, Cecília. A pequena, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, está completando 2 anos de vida nesta quarta-feira, 10.

Em celebração à data especial, Karoline organizou uma festa em um parque aquático de Fortaleza, no Ceará, e reuniu familiares mais próximos da bebê. Com a temática 'O Oceano Encantado de Cecília', a decoração do local contou com sereias, peixes, estrelas do mar, corais e balões.

Para comemorar a chegada dos 2 aninhos em grande estilo, a pequena Ceci usou um vestido em tom de azul-claro, combinando com o tema da festa. Karoline Lima, por sua vez, escolheu um look de crochê inspirado em uma sereia e entrou no clima de 'fundo do mar'. Confira as fotos!