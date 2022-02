Duda Reis celebra aniversário de 25 anos do namorado: ''O amor se ressignifica''

Emocionada, Duda Reis faz declaração de amor no aniversário de 25 anos de André Luiz, seu novo namorado

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 18h19

Nesta terça-feira, 15, Duda Reis (21) utilizou as redes sociais para celebrar o aniversário de 25 anos de seu namorado, André Luiz Frambach.

Com um vídeo unindo vários momentos fofíssimos do casal, a modelo abriu o coração numa declaração especial e relembrou a história ao lado do amado.

“Amor meu, hoje comemoramos mais uma primavera sua. 25 anos. 25 anos que as vidas das pessoas que te rodeiam são mais floridas, alegres, iluminadas, esperançosas… André é luz na escuridão, André é palavra de incentivo em dias ruins, André é união e restauração entre laços, André é trazer a esperança de volta sem que seja requisitada”, escreveu ela na legenda do post.

“Ter um André na vida é algo que todos deveriam ter. André chegou para restaurar coisas que estavam machucadas em mim, quebradas, que doíam e que eu achava que não poderiam mais serem curadas. Ele me relembrou tudo o que eu fui ensinada desde pequenina a ser, ter e merecer. Tenho o André como um amigo meu há 5 anos, mas como namorado há pouco mais de um mês… e que presente. O amor se ressignifica, se transforma, se modifica e nós somos a prova viva disso. Qual a melhor maneira de ser feliz, a não ser amar?”, completou a influenciadora.

“Que esse seja o primeiro aniversário ao seu lado, como sua parceira de vida, de absolutamente todos os que você tiver nessa existência e nesse plano. Eu amo você (ao infinito e além), te conheci em outras vidas e te terei em todas as seguintes. Beijos, da sua namorada, chaveirinho e melhor amiga”, concluiu.