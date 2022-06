Dira Paes completa 53 anos e recebe homenagem de Marcos Palmeira: ''Uma parceira de tantas histórias''

Ator Marcos Palmeira comemora aniversário de seu par romântico no remake de 'Pantanal', a atriz Dira Paes

Dia de festa nos bastidores de Pantanal e na casa de Dira Paes! Nesta quinta-feira, 30, a atriz está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a intérprete de Filó no remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi recebeu uma homenagem especial de seu colega de trabalho e par romântico na trama, Marcos Palmeira (58).

Em seu perfil no Instagram, o artista, que vive José Leôncio na trama das nove da TV Globo, celebrou o aniversário de 53 anos da famosa com uma linda declaração, exaltando o trabalho de Dira e a parceria deles em cena.

"Hoje é o dia dela! Uma parceira de tantas histórias vividas e divididas. Uma atriz profunda, que sempre me inspira! Muito orgulho de estarmos juntos no Pantanal . Acho que Dira é a atriz com quem mais contracenei nesses anos todos", começou escrevendo.

Na sequência, Marcos destacou a felicidade de dividir os bastidores de gravações com Dira. "Uma alegria dividir o set com ela. Um aprendizado constante. Te amo, Dira! Curta muito seu ano e conte sempre comigo!", disse ainda.

"VIVA NOSSA DIVA @dirapaes . Pessoa e atriz INCRÍVEL que tanto amamos", declarou Gabriel Sater, que dá vida a Trindade na trama, nos comentários. "Dira diva, atriz, amiga, amável. Merece tudo de bão. Poderosa!", disse Jackson Antunes. "Muita saúde pra Dira! Ela é uma grande atriz, vocês estão arrasando em Pantanal!", elogiou uma fã. "Dupla perfeita!", destacou outra.

Vale lembrar que Dira e Marcos trabalharam juntos a trama das onze O Rebu, exibida em 2014, como a inspetora Rosa e o delegado Pedroso.

Dira Paes mostra vídeo do irmão professor com bebê em sala de aula

Dira Paes emocionou os fãs ao publicar vídeo em que seu irmão, Pedro Paes, professor de Educação Física na UFPE (Universidade Federal do Pernambuco), aparece segurando um bebê no colo durante aula."Esse é meu irmão @pppaes, último filho da Dona Flor e Seu Edir, professor da UFPE, pai, doutor em Educação Física, apaixonado por motos e um dom incrível pra lidar com crianças. Que orgulho ter visto esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna pra que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e mais foco. Seu carisma é tão incrível que conquista não só os alunos, mas seus filhos também, pelo visto", disse ela.

