Dira Paes comemora aniversário de Fafá de Belém: "Feliz vida"

Fafá de Belém completou 66 anos de vida nesta terça-feira, 9, e ganhou uma homenagem da atriz Dira Paes

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 18h41

A cantora Fafá de Belémcompletou 66 anos de vida nesta terça-feira, 9, e ganhou uma homenagem especial da atriz Dira Paes(53).

Em seu perfil no Instagram, a intérprete de Filó na novela Pantanal, da Globo, compartilhou uma foto ao lado da amiga de longa data e deixou uma linda mensagem de aniversário para a artista.

"Ela tem a força do encontro das águas, a risada que abraça, acolhe e não importa o motivo, te faz gargalhar junto. Ah, @fafadbelem, como é bom caminhar ao seu lado nessa vida. Essa mana aqui te celebra com todo amor e deseja a proteção dos nossos encantados hoje e sempre. Feliz vida!", escreveu Dira na legenda da publicação.

Os fãs da atriz também parabenizaram Fafá de Belém. "Feliz dia. Feliz vida! Viva Fafá de Belém", disse uma seguidora. "Parabéns, @fafadbelem. Deus abençoe sua vida", desejou outra. "Lindas. Feliz aniversário, Fafá. Muitas felicidades", falou uma terceira.

Confira a homenagem de Dira Paes no aniversário de Fafá de Belém:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes posa com maquiagem brilhante

Dira Paes roubou a cena na web ao destacar toda a sua beleza em uma sequência de cliques produzidos. A artista exibiu sua beleza ao posar nos bastidores do folhetim com uma maquiagem brilhante e simples. Sem filtro, apenas com uma luz, ela soltou os cabelos e não deixou o sorriso de lado. "Na dúvida de qual postar, postei as 4", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!