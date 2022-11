Diogo Nogueira celebra data que seria aniversário de seu pai João Nogueira

Se estivesse vivo, João Nogueira, pai do cantor Diogo Nogueira, estaria completando 81 anos

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 14h20

Neste sábado, 12, seria o aniversário de 81 anos do consagrado cantor e compositor João Nogueira, pai do também cantor, Diogo Nogueira (41). E para celebrar a data tão importante, o namorado de Paolla Oliveira (40) publicou em suas redes sociais fotos ao lado do pai, além de um texto de parabéns.

“Hoje é oficialmente aniversário do cara a quem eu devo tudo, minha vida, minha carreira, meu amor pelo samba e minha família! Valeu, pai, você tá muito vivo dentro do meu coração!”, escreveu o sambista.

Nas três fotos publicadas por Diogo, ele aparece em uma comparando seu rosto com o de seu pai, que são praticamente iguais! Em outras duas, ele resgata cliques antigos que tirou com João antes de morrer, aos 58 anos, no ano de 2000.

Os comentários foram cheios de mensagens de carinho. Boninho, diretor da Globo, mandou emojis de palmas. “É impressionante como vocês se parecem… física e musicalmente! Você é o espelho dele, sem dúvida! Graças a Deus tivemos João e temos Diogo… que sorte a nossa”, escreveu uma fã.

Veja a publicação de Diogo Nogueira comemorando a data que seria o aniversário de 81 anos:

