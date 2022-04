Diogo Nogueira agradece mensagens de aniversário e baba por Paolla Oliveira: ''Meu grande amor!''

Cantor Diogo Nogueira postou vídeo agradecendo o carinho que recebeu em seu aniversário e se declarou para Paolla Oliveira

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 11h47

O cantor Diogo Nogueira (41) usou suas redes sociais para agradecer pelo carinho que recebeu em seu aniversário!

O sambista, que completou mais um ano de vida na última terça-feira, 26, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram. No registro, ele aproveitou para fazer uma declaração para a namorada, Paolla Oliveira (40).

"To passando aqui para agradecer por ontem, ontem foi meu aniversário, então, recebi milhões de mensagens de amor, de carinho. To muito feliz. Quero agradecer a todos vocês, fãs, amigos, família, minhã mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus amigos, meus primos, todos aqueles que me mandaram mensagens lindas e maravilhosas", começou falando.



Diogo também fez questão de homenagear a campeã do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro, a escola de samba Grande Rio. "Quero parabenizar também à todas as escolas de samba e principalmente a grande campeã Grande Rio, que é uma escola que meu pai frequentou. Meu pai era um grande irmão do Jayder Soares [presidente de honra da Grande Rio], ele é um grande amigo da família Nogueira. Quero parabenizar o Jayder e toda sua equipe que construiu um desfile espetacular. E esse foi um grande presente, porque quando eu fui no meu primeiro ensaio com a Paolla, eu ouvi uma voz dizendo: 'essa vai ser a grande campeã do Carnaval', e assim foi", continuou.

Ao finalizar, o artista se derreteu pela amada, que arrasou na Sapucaí. "Quero agradecer a todos vocês e principalmente Paolla Oliveira, que é o meu grande amor. Obrigado por você ter entrado em minha vida e estar fazendo tudo o que vem fazendo por mim, pela minha família, por nossos amigos. Te amo muito".

"Gratidão!", escreveu Diogo Nogueira na legenda da postagem.

Ao lado de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira celebra primeiro título da Grande Rio

Representando Pombagira, a rainha de bateria Paolla Oliveira brilhou na avenida à frente da bateria da escola de samba Grande Rio, que homenageou o Orixá Exu! Comemorando o título, Paolla surgiu com o namorado, Diogo Nogueira, na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias. Ovacionados durante a festa, o casal trocou beijos, e a atriz posou segurando o troféu, acompanhada do presidente de honra Jayder Soares. "Laroyê, Exu!!! Viva, @granderio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", celebrou ainda na web.

