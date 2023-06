Deborah Secco causa com fotos íntimas com o marido: 'Desnecessárias'

Ao mostrar fotos quentes com o esposo, Deborah Secco divide opiniões sobre mostrar intimidade na rede social

A atriz Deborah Secco compartilhou novas fotos quentes com o esposo, o também ator Hugo Moura. Aproveitando o clima de Dia dos Namorados desta segunda-feira, 12, a famosa resgatou cliques apaixonados com o pai de sua filha, Maria Flor.

Nos registros, a artista apareceu quase sem roupa, trocando carícias apaixonadas e mostrando a forte conexão que tem com o amado. Na cama, na piscina e em viagens, o casal surgiu se amando sem limites.

"Repetindo o post do Valentine’s Day pra dizer que você é e sempre será o amor da minha vida, e meu eterno namorado! Obrigada por tanto", declarou-se Deborah Secco para o marido, com quem se casou em 2015.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu elogios, mas também críticas por exibir um pouco da intimidade com o esposo. "Tem certas postagens na vida que são desnecessárias né! Fotos entre 4 paredes que fique entre o casal", opinaram. "Acho desnecessário essas fotos íntimas para o mundo inteiro ver", falaram outros.

Leia também:Deborah Secco já causou com looks na Copa do Mundo; veja fotos

Essa não é a primeira vez que a atriz faz a temperatura subir com fotos ousadas. Recentemente, ela exibiu outros cliques na cama com Hugo Moura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Casamento aberto? Deborah Secco abre o jogo sobre relação com Hugo Moura: "Negociado"

Deborah, que tem 43 anos, falou sobre seu casamento com Hugo, de 33, e confessou que eles não vivem um casamento aberto, contudo, eles negociam decisões. "Tenho um casamento num modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado."

"Meu marido é o meu melhor amigo, meu grande parceiro e sabe tudo sobre mim. Cada situação que a gente encontrar na nossa caminhada, a gente vai conversar e se resolver. Talvez isso seja um pouco mais moderno, mais pra frente, mas no dia a dia, no acordar, no dar banho na criança... eu boto lá às vezes na agenda para não deixar de transar porque isso me faz bem. É preguiça! Só é difícil para começar", comentou.

A atriz também fez um desabafo. "Por muitos anos a mulher foi silenciada. Uma grande parcela ainda é, e eu resolvi não ser mais. Cotovelo e clitóris, pra mim, são duas palavras. Se elas batem em você de forma diferente, pra mim, não. São partes do meu corpo... Na minha geração falar sobre orgasmo era um pecado. Orgasmo e penetração foi um tabu pra mim. Os homens eles acreditam numa mentira, isso não acontece com a gente. A nossa parte legal é fora do buraco. Os homens acreditam", ressaltou.

"Eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que ela precise mentir, se submeter e acatar para satisfazer um cara. Eu quero que ela tenha tanto prazer quanto o cara. O sexo é de dois, não é de um. E durante muitos anos pra mim foi de um. Eu ia lá, deitava, fingia e ia embora, e ninguém fala disso", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!