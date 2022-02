Débora Falabella completa 43 anos e ganha homenagem da amiga Andréia Horta: ''É com quem aprendo sempre''

Atriz Andréia Horta relembrou início da amizade e fez linda declaração ao comemorar o aniversário de Débora Falabella

Dia de festa na casa de Débora Falabella! A atriz está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 22!

Nas redes sociais, a artista recebeu uma homenagem mais que especial da amiga, Andréia Horta (38), que recordou o início da amizade das duas.

Discretas em relação à vida pessoal, a intérprete de Lara na novela das nove, Um Lugar Ao Sol, compartilhou sequência de registros de momento descontraído ao lado da eterna rival de Carminha (Adriana Esteves) na trama Avenida Brasil (2012) em seu perfil no Instagram e fez linda declaração ao celebrar os 43 anos de Débora.

"Eu sempre admirei a Débora, via todos os trabalhos dela. Um dia chegou uma mensagem no meu tel, era ela dizendo que tinha assistido Elis e me dizendo coisas lindas. Fiquei feliz demais e dali nos aproximamos como duas mineiras. Construindo confiança e vendo nascer amor. A gente é mais discreta com nossa vidinha, é só nosso jeitinho, mas tive que vir aqui porque pô, Falabella é com quem aprendo sempre. Com ela as vezes choro desabafando enquanto bebo café e gargalhamos de nós mesmas", começou escrevendo.

"Trocamos muito artisticamente. Ela tem uma cabeça louquíssima e brilhante. Uma artista de primeira grandeza, apaixonada pelo ofício, sou louca por ela!! Acho f**a!!! Ô amiguinha, feliz aniversário, feliz tudo procê!!!", declarou ainda Andréia Horta na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem na web, os seguidores não pouparam elogios às artistas mineiras. "Que duplaaaaaa admiro DEMAIS!!!!!!", disse Fernanda Gentil. "Que dupla! Viva @deborafalabellaoficial", desejou Marcos Veras. "Ó, Minas Gerais…!!!", comentou Mateus Solano. "Patrimônios do Brasil", destacou uma fã. "Lindas e talentosas", comentou outra. "É muita lindeza numa foto só", se derreteu mais uma.

