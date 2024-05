Debora Bloch encanta ao resgatar fotos antigas em seu aniversário

No ar em No Rancho Fundo, a atriz Debora Bloch contou que irá celebrar seu aniversário gravando na Globo: 'Do jeito que eu gosto'

Dia de festa na casa de Debora Bloch! A atriz está completando 61 anos de vida nesta quarta-feira, 29, e usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma retrospectiva encantadora com diversas fotos especiais desde sua infância até os dias de hoje.

Além de registros pessoais, a artista também selecionou cenas de algumas novelas em que atuou ao longo de sua carreira nas telinhas. Atualmente, ela está no ar em 'No Rancho Fundo', da TV Globo, interpretando a vilã Deodora.

Na legenda da postagem, Debora Bloch contou que passará a data comemorativa nos Estúdios Globo. "Hoje é meu aniversário e vou passar o dia trabalhando no estúdio com pessoas muito queridas e talentosas, dizendo um texto delicioso. Do jeito que eu gosto!", escreveu ela.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores da atriz deixaram mensagens carinhosas de felicitações. "Parabeeeeeens Debra. Vamos nos divertir hoje mais uma vez", declarou o ator Alexandre Nero. "Viva! Coisa marrlindaaaa!! Parabéns pelas obras completas e pelos muitos anos por vir!! Todo o amor do mundo!!!", disse o ator Enrique Diaz.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Altura do filho de Debora Bloch rouba a cena em nova foto

A atriz Debora Bloch curtiu um passeio especial ao lado da família e dos amigos no último final de semana e um detalhe roubou a cena. Ela mostrou uma foto rara ao lado do filho caçula, Hugo Anquier, de 27 anos, fruto do antigo casamento com o chef de cozinha Olivier Anquier. Então, a altura do rapaz chamou a atenção.

Hugo mostrou que é bem alto em comparação com sua família e os amigos. O tamanho dele se destacou na foto compartilhada por sua mãe.

Vale lembrar que Hugo é designer de games e mora na França. Ele estudou no exterior e segue sua carreira longe da mídia. Além dele, Debora também é mãe de Julia Anquier, que tem 31 anos. Confira os registros!