De Taís Araújo a Deborah Secco: Relembre frases inspiradoras de famosas para o Dia da Mulher

Ano após ano, celebridades comemoram o Dia da Mulher nas redes sociais com textos inspiradores

Nesta quarta-feira, 8, é comemorado do Dia Internacional das Mulheres e, ao longo dos anos, várias celebridades compartilharam mensagens inspiradoras na data para enaltecer a força e presença das mulheres no mundo. Relembre a seguir mensagens de famosas como Taís Araújo, Deborah Secco e Kelly Key.

No ano de 2020, a atriz Heloisa Périssé aproveitou a data para exaltar a coragem e amor das mulheres: "Mulheres maravilhosas que com coragem, força, sensibilidade e amor abriram caminhos por onde hoje passamos e que imbuídas dessa energia, nós possamos abrir outros e outros e outros, sem nunca desistir. Resistência com amor! Feliz 'dias' pra todas nós, mulheres maravilha!".

No mesmo ano, Taís Araújo homenageou a drag queen norte-americana Marsha P. Johnson (1945-1992), uma importante representante da luta LGBT+. "Mulher negra. Linha de frente na luta pelos direitos dos LGBTQ+, foi figura fundamental na revolta de Stonewall, recusando-se a se calar diante da truculência policial na madrugada de 28 de junho de 1969. #ElasQueLutam."

A atriz Lucy Ramos celebrou a data com um alerta, para que as mulheres continuem unidas contra as violências que ainda enfrentam, e agradeceu a todas que abriram os caminhos até aqui. "Grata a todas as guerreiras que nos possibilitaram estarmos aqui hoje, que lutaram para que tivéssemos voz e espaço para irmos atrás dos nossos direitos. Continuemos na atenção para cada vez mais acabarmos com a desigualdade, o machismo, a misoginia. Infelizmente se morre muitas mulheres diariamente vítimas do feminicídio. Sigamos juntas, assim seremos mais fortes."

No ano seguinte, a atriz Deborah Secco celebrou o Dia Internacional da Mulher com uma homenagem para as mães, usando uma foto com sua filha, Maria Flor. "Aquela que existia antes de mim serviu como um lindo e necessário caminho para chegar nessa mulher de hoje, a melhor que eu posso ser. Complexa, cheia de inseguranças, desconfiada de tudo, indecisa, destrambelhada. Não raro faço algo que jurei jamais fazer."

A cantora Kelly Key também fez uma reflexão sobre o papel da mulher. "Lugar de mulher é onde ela quiser! E eu escolhi ter múltiplas funções, me divido e sou realizada e feliz assim. Mas é muito mulher aquela que escolhe ser só dona de casa ou a que prefere focar apenas na carreira, porque o importante mesmo é sermos felizes."

