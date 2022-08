De biquíni, Preta Gil posa sem maquiagem e celebra os seus 48 anos

A cantora Preta Gil comemorou o seu aniversário de 48 anos com um texto emocionante

Nesta segunda-feira, 8, Preta Gil completou os seus 48 anos de idade e para celebrar e agradecer, ela compartilhou um lindo texto falando sobre a vida.

Para a ocasião, a cantora publicou fotos de biquíni e sem maquiagem, e emocionou ao refletir sobre todos esses anos de vida pessoal e profissional.

"48 anos, 20 anos de carreira musical e 32 anos de uma vida profissional!!! Comecei tudo cedo, hoje já sou avó de uma menina Solar de 6 anos, tenho um filho de 27 anos que é meu maior orgulho!!!", disse ela.

Na sequência, a artista falou sobre a inspiração para a publicação e deixou um recado para os fãs. "Hoje estou aqui pra vocês, sem make do jeito que sou , com as marcas que tenho e com uma vivência muuuito linda !!! Se eu pudesse falar pra Preta de 20 anos pra ela se amar e se aceitar como eu me amo hoje , teria evitado tantas dores. Por isso hoje eu digo pra pra vocês que me seguem , se amem, se aceitem , busquem se cercar de pessoas que te valorizem do jeito que você é , não é fácil mas é totalmente possível!!!".

Por fim, Preta comemorou seus 20 anos de carreira e agradeceu. "Hoje celebro também meus 20 anos de carreira, que tem uma trajetória única de muita luta e vitórias. Obrigada aos meus fãs por todo suporte e amor!!!", concluiu.

