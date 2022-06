Daphne Bozaski comemora aniversário de Gabriela Medvedovski: "Estarei sempre contigo"

Daphne Bozaski prestou uma bela homenagem no aniversário de 30 anos de Gabriela Medvedovski

A atriz Gabriela Medvedovski completou 30 anos de vida nesta quarta-feira, 29, e ganhou uma mensagem especial de uma grande amiga.

Nas redes sociais, Daphne Bozaski (29) compartilhou três fotos com a aniversariante do dia e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é o dia da @gabimedvedovski minha irmã, companheira de tanto nesses últimos anos. Sou muito sortuda de ter sua amizade e cumplicidade", afirmou Daphne no começo da legenda.

Em seguida, a atriz se declarou para a amiga. "Te amo minha irmã. Que seja linda essa virada dos 30 anos, estarei sempre contigo. Te amo e te admiro demais!", completou a homenagem.

Gabriela e Daphne, vale lembrar, foram protagonistas da novela Malhação: Viva A Diferença, e também estão gravando a segunda temporada de As Five. A série está sendo gravada em São Paulo, trazendo a Avenida Paulista, a Rua Augusta e a Liberdade como pano de fundo. De acordo com a TV Globo, também tiveram cenas feitas em comunidades e no litoral paulista.

