Dany Bananinha celebra batizado da filha, Lara: ''Coração cheio de gratidão''

Nas redes sociais, Dany Bananinha mostrou os detalhes do batizado da filha, Lara, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 11h40

Dany Bananinha(45) dividiu com os seguidores das redes sociais um momento muito especial.

A assistente de palco do programa Caldeirão com Huck batizou a filha, Lara (2), fruto de seu relacionamento com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, Dany mostrou as fotos da celebração, dentre elas, algumas ao lado do apresentador André Marques (42), padrinho da menina.

"Minha filha Lara. Que a sua vida seja tão bela e abençoada quanto o dia do seu batismo. Mantenha sua fé em nosso bom Senhor, pois ele o abençoou com todas as oportunidades. Que nosso bom Deus seja amoroso com você por toda a sua vida. Feliz Batizado Lara! Te amamos. Gratidão @pe_beto por celebrar e abençoar esse momento tão especial aos pés do Cristo Redentor", escreveu ela.

Em outra publicação, Dany também agradeceu todos que participaram desse momento especial na vida da filha. "Que nossa senhora nos abençoe. Sobre um FDS intenso e abençoado. Sobre uma mãe cansada rs, mas com o coração cheio de gratidão. Agradeço a Deus por ser tão generoso, agradeço a todos que estiveram do meu lado e agradeço a minha filha Lara por ter me escolhido como sua mãe e por ser tão especial", completou.

Confira as fotos do batizado de Lara:

