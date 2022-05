Daiana Garbin publica clique carinhoso com a filha, Lua, e comemora o Dia das Mães

Comemorando o Dia das Mães, Daiana Garbin divide clique encantador com a pequena, Lua, e sua mãe

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 15h35

Daiana Garbin (40) derreteu o coração dos seus seguidores ao celebrar o Dia das Mães neste domingo, 8.

A jornalista compartilhou um clique encantador com a filha, Lua (1), fruto do seu relacionamento com Tiago Leifert (41), e da sua mãe, Maria De Lourdes Garbin.

Na imagem, a herdeira aparece bem agarradinha na matriarca que posa para a câmera com a avó.

"Feliz dia das Mães", escreveu a loira na legenda da publicação.

Recentemente, Tiago Leifert e Daiana Garbin usaram suas redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha, Lua, que está passando por um tratamento após descobrir um câncer no olho.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE DAIANA GARBIN