Cristiano Ronaldo comemora aniversário dos filhos gêmeos: "Meus amores"

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 14h00

Comemoração em dose dupla! Cristiano Ronaldo(37) celebrou o aniversário dos filhos gêmeos nas redes sociais.

Neste domingo, 5, Mateo e Eva completaram cinco anos de vida e o jogador de futebol prestou uma linda homenagem para os herdeiros.

Em seu perfil no Instagram, o atleta compartilhou uma foto dos aniversariantes e mostrou todo o amor que sente por eles.

"Muitos parabéns meus amores. O papá não podia estar mais orgulhoso de vocês, continuem a ser felizes e com esses sorrisos lindos. Amo-vos muito", se derreteu ele na legenda da publicação.

Perda do filho

Em abril deste ano, Cristiano e Georgina Rodríguez (28) perderam um dos filhos que estavam esperando. Através de um comunicado, o casal anunciou o falecimento do menino após o parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", dizia um trecho da nota.

Recentemente, Georgina postou uma foto da menina e revelou aos seguidores o nome que ela recebeu. "Bella Esmeralda. 180422", escreveu ela, deixando registrada a data de nascimento da filha caçula. Ela e o craque também pais de Alana Martina, de 4 anos. O jogador é pai de Cristiano Jr., de 11 anos. O primogênito e os gêmeos nasceram via barriga de aluguel.

Confira: