Cristiano Ronaldo celebra aniversário do filho mais velho: ''Coração enorme''

Cristiano Ronaldo celebra aniversário de 12 anos do filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, com clique divertido

Redação Publicado em 17/06/2022, às 08h50

O filho mais velho do craque português Cristiano Ronaldo (36), Cristiano Ronaldo Júnior, está completando 12 anos nesta sexta-feira, 16.

Para celebrar a data especial, o futebolista português fez questão de deixar uma declaração única e especial. Dando destaque ao talento do herdeiro no campo, o empresário celebrou a data com um registro divertido.

"Feliz aniversário, meu filho! Como o tempo passa rápido… ?! Será que ainda vamos jogar juntos?! O mais importante é você continuar sendo esse menino com um coração enorme! Muitas felicidades, filhote! O papai te ama muito!", escreveu ele.

O craque do CR7 surpreendeu o mundo ao revelar, em 2010, que tinha se tornado pai de um menino, fruto de uma barriga de aluguel.

Vale lembrar que ele também é pai de Bella Esmaralda, de apenas um mês e de Alana Martina (4), fruto do seu casamento com a modelo Georgina Rodríguez (28); dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, também de 4 anos de idade, frutos de uma barriga de aluguel.

Ainda nesta semana, Cristiano Ronaldo e a esposa, a modelo Georgina Rodriguez, reuniram os cinco filhos em um clique especial dentro de avião particular para celebrar o início das férias em família.

