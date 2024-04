Cristiana Oliveira posta clique raro com o marido e se declara: "Cara incrível"

A atriz Cristiana Oliveira postou um clique raro com o marido, Sergio Bianco, e prestou uma bela homenagem de aniversário

Cristiana Oliveira usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quarta-feira, 3, Sergio Bianco, seu marido, completou mais um ano de vida, e a artista fez questão de homenageá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece em um restaurante com o amado, brindando seu novo ciclo, e na legenda da publicação ela rasgou elogios e se declarou para o aniversariante.

"Hoje é aniversário desse cara incrível, f##a, meu marido, parceiro, meu melhor amigo, @sergio_bianco27! Parabéns meu amor! Todas as coisas mais incríveis do mundo pra você!!!!! TE AMO!!!", escreveu Cristiana na postagem.

Recentemente, a artista publicou alguns cliques com o neto, Miguel, filho de Rafaella Wanderley, e celebrou o seu aniversário de 11 anos. "Meu dengo, meu amor, meu neto Miguel… Feliz 11 anos meu amor! Vovó te ama infinito! Que Deus te proteja e abençoe imensamente! Você é o meu presente da vida!", se derreteu a artista ao postar três cliques no feed do Instagram.

Confira a publicação:

Cristiana Oliveira fala sobre o retorno aos palcos

Cristiana Oliveira retorna aos palcos com a peça Cá Entre Nós, em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre paixão pelo teatro e vida de avó longe das filhas e do neto. "Lugar onde estou inteira", declara ela.

"Fiz poucas peças, mas por temporadas muito longas. Para mim, o teatro é necessário. Começo a sentir um formigamento no corpo se não tiver movimento. O teatro é um lugar onde estou inteira e a reação é imediata", compartilha Cristiana Oliveira.

"Sou uma atriz mais técnica, mas gosto de trabalhar coisas diferentes. Essa peça é uma coisa cotidiana, tem uma troca muito bacana. É a necessidade do ator de cumprir o seu ofício. Como eu já estava há muito tempo fazendo cinema - foi um filme atrás do outro -, comecei a sentir uma coisa. Não era nem televisão que eu queria fazer, queria estar em cima do palco", acrescentou a atriz, que estrela Cá Entre Nós ao lado de Suzy Rêgo e Eduardo Martini. Confira a entrevista completa!