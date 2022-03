Confira perfis de mulheres empoderadas para seguir nas redes sociais

Conheça páginas no Instagram de mulheres inspiradoras na luta pelos direitos e combate ao preconceito da sociedade

As redes sociais nos possibilitam 'estar por perto' de mulheres empoderadas, aumentando nossa rede de apoio feminino, além de possibilitar discussões e mudanças de visões sobre o mundo.

Nesta data especial, o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, 08, listamos algumas páginas de mulheres inspiradoras que você deveria seguir no Instagram, que abordam assuntos importantes relacionados ao universo feminino. Confira:

Djamila Ribeiro

Ativista, filósofa, escritora e autora de livros como "Pequeno Manual Antirracista", "Quem Tem Medo do Feminismo Negro?", e "Cartas Para a Minha Avó", atualmente é colunista do jornal Folha de São Paulo. A professora, pesquisadora e mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, discorre em sua rede social sobre luta pela diversidade, racismo, movimentos das mulheres e conteúdos ligados às religiões de matriz africana, como o Candomblé.

Ellora Haonne

No Instagram, Ellora fala de tudo um pouco. Com assuntos do cotidiano relacionados a comportamento, ela discute, de forma simples, temas como aceitação do corpo, relacionamentos, religião, moda, beleza, arte.

Alexandra Gurgel

Escritora e jornalista, Alexandra ficou famosa na web por seu canal no YouTube intitulado 'Alexandrismos'. Fundadora do movimento Corpo Livre e autora dos livros “Pare de se Odiar” e “Comece a se Amar”, ela traz assuntos sobre amor-próprio, autocuidado e aceitação do corpo.

Loiue Ponto

Mestre em Literatura, vegetariana e senhora dos gatos, a youtuber assim se define em sua biografia no Instagram e costuma falar sobre estereótipos de gênero na rede social. A jovem é lésbica e também trata assuntos da temática LGBTQIA+.

Tia Má

Maíra Azevedo é jornalista, palestrante, comediante e, como atriz, estará na nova série do Globoplay, Rensga Hits!. Bem humorada e sincerona, ela traz situações promovendo reflexões sobre diversos assuntos. Recentemente, ela tem acompanhado o programa Big Brother Brasil, da TV Globo, e comenta sobre as polêmicas no confinamento.

As Mina na História e Obvious

Tanto o 'As Mina na História', quanto o 'Obvious', trazem reflexões relacionadas ao universo feminino. Produzido por Bia Varanis, graduanda em História pela Universidade Federação da Integração Latino-Americana, a primeira página mostra o protagonismo das mulheres na história. Já a segunda, oferece vasto acervo de conteúdos com posts sobre feminismo, saúde mental, autoestima, sexualidade e assuntos atuais do mundo das mulheres, de um jeito bem divertido e com muitas ilustrações, memes e frases.





