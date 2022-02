Completando 28 anos, Mari Gonzalez dispara: ''Feliz pela pessoa que tenho me tornado''

Mari Gonzalez compartilha registros de seu ensaio de fotos de aniversário e fala sobre sua trajetória

16/02/2022

A aniversariante do dia desta quarta-feira, 16, é Mari Gonzalez (28)!

Sempre muito aberta com os seguidores, a influenciadora digital aproveitou a data especial para dizer algumas palavras.

E, é claro, publicar lindas fotos no Instagram. Ela escolheu uma sequência de nove cliques do ensaio que fez.

“Hoje eu completo mais um ano de vida, estou tão feliz pela pessoa que tenho me tornado. Acho que por muito tempo não reparei a minha trajetória, desde lá em Salvador até aqui, agora consigo ver e reconhecer a mulher que sou!”, começou na legenda.

“Ano passado, meus 27 anos, tantas oportunidades surgiram, tanta coisa boa aconteceu e ao mesmo tempo tive que amadurecer muito! Tô feliz demais por completar mais uma primavera com saúde, gratidão, fé, com muito amor no coração e rodeada das pessoas que mais amo, que Deus continue me iluminando e me mostrando o caminho que devo seguir”, prosseguiu a noiva de Jonas (36).

Ao final, a gata aproveitou para agradecer sua equipe: “Muito obrigada a esse time incrível que topou estar nessa comigo, mais uma vez nada é por acaso tinha que ser vocês, foi muito especial!”.

Confira as fotos do ensaio de aniversário de Mari Gonzalez: