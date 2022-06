Completando 26 anos, Larissa Tomásia dispara: ''Gratidão é a palavra''

Ex-BBB Larissa Tomásia celebra a chegada de seus 26 anos e relembra momentos especiais do último ciclo

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 10h30

Na última quinta-feira, 16, Larissa Tomásia (26) ficou mais velha!

Sempre muito aberta -não honesta [risos]- com os seguidores, a influenciadora digital decidiu falar um pouco sobre seu novo ciclo.

Em seu Instagram, ela publicou um vídeo relembrando momentos especiais que viveu no último ano, começando com o BBB 22 e as oportunidades que teve após o reality.

“Gratidão é a palavra que define meu sentimento pra esse ano, e que ano!”, começou na legenda. “Eu poderia ter feito uma foto para celebrar este dia, mas preferi selecionar alguns momentos especiais desse ano que transformou minha vida”.

“Quero deixar aqui registrado e compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória. Obrigada a todos que fizeram parte desses momentos, cada um de vocês tem um papel muito importante e significativo para meu crescimento. E para os que chegaram agora, bem vindos ao meu novo ciclo. Feliz meus 26 aninhos”, brincou a gata ao final.

Confira o vídeo que Larissa Tomásia publicou para comemorar a chegada de seus 26 anos: