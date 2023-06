Com vídeo encantador, Samara Felippo celebra aniversário da filha: "Sou seu porto"

A atriz Samara Felippo prestou uma homenagem especial no aniversário de 14 anos da filha, Alícia

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha mais velha, Alícia. A menina, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, completou 14 anos de vida neste domingo, 25.

Em seu perfil no Instagram, a atriz, que está passando alguns dias de descanso em Fortaleza com a primogênita e a caçula, Lara, de 10 anos, compartilhou um vídeo mostrando vários momentos atuais e de quando a herdeira era criança, e prestou uma linda homenagem.

"14 anos. E essa adolescência bate cada vez mais forte a sua porta? Viva-a intensamente meu amor. Ela não volta. Tantos momentos com você. Tanto amor nesses momentos. Tanta troca, tropeço, aprendizado. E você já batendo suas asas, voando e querendo conhecer o mundo. Ele ta aí pra você. Ele é todinho seu. Ele precisa de você. E ele não vai ser sempre bonzinho com você. Escolhas suas, eu estarei aqui para te apoiar em todas, te guiar com respeito e segurança. E ninguém, escuta bem, NINGUÉM tem o poder de tirar suas escolhas", começou a artista.

Samara completou a postagem ressaltando que sempre estará ao lado da filha. "Sua mãe vai estar sempre, sempre aonde você procurá-la. Nunca esquece disso. Sou seu porto, seu ninho de acolhimento, sua mão pra dar, seu ombro pra chorar, se colo pra gritar de raiva e de felicidade. Sou sua pra sempre. E também sou minha. E to aqui me enaltecendo sim, me dando um abraço pela menina fod@ que eu tô criando. Siga se amando. Seja sua. Sempre. Feliz aniversario meu primeiro grande amor da minha vida", finalizou.

Confira a homenagem:

