Com tema de festa junina, Marcos Mion comemora o aniversário do filho, Romeu

O apresentador Marcos Mion se derreteu ao exibir o vídeo do aniversário de 17 anos do filho

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 12h01

O final de semana foi muito animado na casa de Marcos Mion (43)! O apresentador e a família prepararam uma festa de aniversário para celebrar os 17 anos de Romeu.

Com tema de festa junina, o artista, a esposa Suzana Gullo, e os caçulas Donatella e Stefano, curtiram um festão na casa deles.

No perfil do Instagram, Mion compartilhou um vídeo mostrando os detalhes do evento, que contou com shows, karaokê, touro mecânico e muito rock.

"Resumão do aniversário de 17 anos do #Romeozão! Arraial com rock in roll?! Temos", escreveu o papai coruja na legenda.

No dia do aniversário de Romeu, 23 de junho, Marcos Mion compartilhou um texto emocionante rasgando elogios para o herdeiro.

