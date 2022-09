Com fotos românticas, Renata Capucci celebra 19 anos de casada: ''Só tenho a agradecer''

A jornalista Renata Capucci compartilhou um vídeo com fotos românticas ao lado do marido, Ivo Sternick, e celebrou 19 anos juntos

Renata Capucci (49) está comemorando 19 anos de casada com o cirurgião plástico Ivo Sternick nesta quarta-feira, 21. A jornalista compartilhou um vídeo com fotos do casal e não escondeu o seu amor.

Nos cliques, os pombinhos aparecem em diferentes lugares do mundo esbanjando amor e sintonia.

"Dezenove anos de casados, meu lindo!!! Hoje só tenho a agradecer a Deus pelo nosso amor e por ter você na minha vida!!! Viva nós!!! Te amo muuuuito", começou ela.

Na sequência, a apresentadora do Fantástico citou um trecho da letra de Shania Twain, You’re Still the One: "'you’re still the one that I love, the only one I dream of, still the one I want for life!!! (Você ainda é aquele que amo, o único que eu sonho, ainda é aquele que quero para a vida!!!)''", concluiu ela.

Vale lembrar que Renata e Ivo são pais de duas filhas, Lily, de 15 anos, e Diana, de 9.

RENATA CAPUCCI REVELA QUE TEM DOENÇA DE PARKINSON

A repórter Renata Capucci (49) revelou que foi diagnosticada com a doença de Parkinson há quatro anos e agora quis revelar a questão publicamente. Em conversa no podcast Isso é Fantástico, da Globo, ela contou sobre sua condição.

Em um post no Instagram, ela contou sobre a decisão de revelar a doença publicamente. "Pensei muito sobre este momento. Sabia que ele iria chegar e que vinha na hora certa, quando eu me sentisse exatamente como eu me sinto hoje: forte, confiante e feliz. Não é fácil. Mas não é o fim", disse ela, que foi diagnosticada quando tinha 45 anos, hoje ela está com 49.

