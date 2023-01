Com fotos românticas, Galvão Bueno se declara ao comemorar 23 anos com a mulher: "Meu mundo"

Galvão Bueno recordou fotos românticas com a mulher, Desirée Soares, e prestou uma linda homenagem nas redes sociais

Galvão Bueno (72) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 23, o apresentador completou 23 anos ao lado de sua esposa, Desirée Soares, e fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, o ex-narrador esportivo da TV Globo publicou uma sequência de cliques românticos feitos durante as diversas viagens que ele e a amada fizeram pelo mundo, e fez uma linda declaração de amor para ela.

"Nós dois pelo mundo!! Epa!! Errei!! Você é meu mundo, Desirée!! Hoje, 23/01/23, comemoramos 23 anos de nosso primeiro encontro!! Obrigado, Princesa!! Te Amo muito", declarou Galvão na legenda da publicação.

Nos comentários, Desirée retribuiu a declaração de amor. "Meu grande amor. Te amo @galvaobueno", escreveu ela.

Confira as fotos de Galvão Bueno com Desirée:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Viagem pelas Maldivas

Recentemente, Desirée Soares decidiu deixar seus seguidores morrendo de inveja ao mostrar fotos das férias com Galvão Bueno. Os pombinhos estão curtindo as férias no paraíso das Maldivas, e a famosa decidiu compartilhar alguns registros vividos pelos dois.

"Momentos Maravilhosos", escreveu ela mostrando para seus fãs fotos em que ela e Galvão aparecem curtindo um café da manhã com uma vista maravilhosa para as águas azuis do país. Além de curtirem um passeio de barco.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!