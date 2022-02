Com fotos em família, Marcelo Serrado comemora aniversário: ''Gratidão por esse novo ciclo''

O ator Marcelo Serrado completou 55 anos nesta quinta-feira, 10, e fez um agradecimento especial nas redes sociais

Marcelo Serradocompletou 55 anos nesta quinta-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou algumas fotos ao lado de sua esposa, a bailarina Roberta Fernandes, dos filhos gêmeos, Felipe e Guilherme (8), e da filha mais velha, Catarina (17), fruto do seu relacionamento com a atriz Rafaela Mandelli (42).

Na publicação, Serrado agradeceu por pelo apoio que sempre recebe de sua família, amigos e fãs. "Dia especial, anos muito bem vividos. Venho aqui agradecer a minha família, meus amigos, meus fãs e a todos aqueles que amo, por estarem sempre ao meu lado e me apoiando durante todos esses anos", começou ele.

Em seguida, o ator desejou que o novo ciclo seja muito especial. "Que esse novo ano seja de muito axé, samba no pé, momentos incríveis de muita alegria e o mais importante, MUITA saúde. Boraaaa comemorar, só gratidão por esse novo ciclo! Amo vocês!", finalizou.

Os seguidores deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns, que Deus continue te abençoando sempre", disse uma internauta. "Feliz ciclo novo. Que seja de muitas bênçãos", escreveu outra. "Feliz aniversário. Muito saúde, felicidade e sucesso", desejou uma fã.

Confira a publicação de Serrado ao lado da família: