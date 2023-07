Com fotos em família, Gabriela Prioli comemora aniversário do marido: "Te amamos"

A apresentadora Gabriela Prioli prestou uma bela homenagem no aniversário do marido, Thiago Mansur

A advogada apresentadora Gabriela Prioli usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Thiago Mansur. Nesta sexta-feira, 14, o DJ completa mais um ano de vida, e ganhou uma homenagem especial da amada.

Em seu perfil no Instagram, a integrante do programa Saia Justa, do GNT, postou uma sequência de fotos em família. Nos cliques ela e o aniversariante aparecem com a filha, Ava, que está com seis meses, e o cachorro da família, Bolt.

Na legenda, Prioli parabenizou Thiago e se declarou. "Meu amor, te celebramos porque a sua vida é a alegria e a leveza da nossa existência. Te amamos pra sempre! Feliz Aniversário, Gabi, Ava e Bolt", escreveu a artista, que está com Mansur há oito anos.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Feliz aniversário. Saúde, luz e sucesso", desejou uma seguidora. "Viva, Thiago. Saúde e muitas alegrias nesse novo ano que se inicia", falou outra. "Família linda demais!! O que são os olhos de Ava e a carinha de amor do Bolt!!", comentou uma fã.

Prioli expõe proposta picante de Deborah Secco

Na última segunda-feira, 12, Gabriela Prioli surpreendeu ao fazer uma revelação pra lá de ousada no programa do GNT 'Saia Justa'. A loira contou que nunca teve nenhuma experiência sexual com mulheres, mas que está pensando em aceitar um convite picante de Deborah Secco.

A mãe da pequena Ava, que tem apenas seis meses, contou que a proposta surgiu durante uma conversa inusitada com a atriz, que mantém um relacionamento 'combinado' com o modelo Hugo Moura.

"Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando. Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí'", revelou.