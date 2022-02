Com foto em família, Luciele Camargo comemora aniversário do filho: ''Coração gigante''

Luciele Camargo comemorou o aniversário de 7 anos do filho caçula, Davi, com bela homenagem nas redes sociais

Luciele Camargo(44) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma linda imagem em família.

A atriz aproveitou o belo registro para comemorar o aniversário do filho caçula, Davi, que completou sete anos nesta terça-feira, 22.

"Meu filho, como eu sonhei em ter você e você é exatamente como eu sonhei, um menino de boa, alegre, amigo dos amigos, companheiro, carinhoso, coração gigante, destemido, focado, esperto e muito, muito amoroso. Que Deus te proteja e te guarde sempre, que ele conserve você sempre assim. Te amo muito além do que um dia pude imaginar. Feliz aniversário meu menino", escreveu ela.

Luciele também afirmou que sua família é um sonho que se tornou realidade. "No quadro está escrito… tudo aqui já foi um sonho. E essa frase representa demais a imagem da foto. Minha família já foi um sonho e hoje é realidade!", afirmou ela, que aparece na imagem com o marido, o ex-jogador Denilson (44), e a filha mais velho do casal, Maria Eduarda (11).

Os internautas parabenizaram Davi e elogiaram a linda família da artista. "Parabéns Davi!!!! Que Deus te abençoe muito", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Davi. Que Deus te proteja", falou outra. "Que amor... Que Deus continue abençoando o seu lindo menino com muita proteção e alegria", desejou uma fã. "Que família linda. Que Deus proteja vocês", escreveu mais uma.

