Com foto do filho recém-nascido, Lyandra Costa celebra aniversário: "Meu maior presente"

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 15h05

Nesta segunda-feira, 27, Lyandra Costa completou 27 anos de vida.

Para comemorar a data especial, a médica, filha do cantor sertanejo Leandro (1961 – 1998), publicou uma foto dos pezinhos do filho, José, que nasceu no último dia 9, em Goiânia.

"2.7 com meu maior presente. Obrigada Jesus", escreveu Lyandra na publicação feito no Stories do Instagram.

Recentemente, Lyandra surpreendeu os fãs ao compartilhar como anda a recuperação do seu corpo após dar à luz seu primeiro filho. O menino é fruto de seu relacionamento com Lucas Santos.

A filha do cantor Leandro apareceu nas redes sociais no puerpério e exibiu a sua barriguinha no pós-parto. Na postagem, ela explicou que sua barriga já está voltando ao que era antes da gestação.

"Muita gente pergunta por curiosidade sobre o corpo pós-parto. De como fica a barriga. Minha barriga está desse tamanho ainda, gente. Tive neném no dia nove, tem cinco dias pós-parto. Tá bem inchada, mas achei que desinchei super", disse ela.

Confira a publicação de aniversário: