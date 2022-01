Com foto antiga, Wanessa Camargo presta homenagem no aniversário do irmão, Igor: ''Homem incrível''

Wanessa Camargo compartilhou uma foto antiga ao lado do irmão, Igor Camargo, e prestou uma bela homenagem

Wanessa Camargo(39) prestou uma bela homenagem para seu irmão, Igor Camargo (28), que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 27.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou uma foto antiga ao lado do aniversariante do dia, em que ele aparece criança, e rasgou elogios ao rapaz.

"Meu irmão, hoje é seu dia! Que alegria poder comemorar mais um ano da sua vida! Me dá uma felicidade e um orgulho imenso te ver crescendo, conquistando seus objetivos e ver o homem incrível que se tornou!", começou a artista.

Wanessa completou a homenagem dizendo que os dois precisam tirar novas fotos juntos. "Te desejo as melhores coisas desse mundo e que você continue brilhando e crescendo cada vez mais! Sempre estarei aqui por você e com você! Ps: a gente precisa tirar mais fotos novas hahaha! Te amo muito! Parabéns! @igor_ci", finalizou.

Além da artista, Igor também recebeu uma homenagem dos pais, Zilu Godoi (63) e Zezé Di Camargo (59). A empresária relembrou cliques especiais ao lado do filho caçula e emocionou ao escrever uma mensagem especial. O cantor sertanejo também postou uma foto com o herdeiro e rasgou elogios ao jovem.

