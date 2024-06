Com foto antiga, Kayky Brito homenageia Sthefany Brito em seu aniversário

O ator Kayky Brito usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem no aniversário da irmã, a atriz Sthefany Brito

O ator Kayky Brito usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem no aniversário da irmã, a atriz Sthefany Brito. Nos stories do Instagram, o artista compartilhou uma foto antiga em que aparece com ela em um momento especial.

Na imagem, os dois aparecem sorridentes. "Todos os dias são especiais precisamente hoje é especialíssimo. O seu aniversário. Te amamos", escreveu ele. Veja a foto:

Kayky Brito e Sthefany Brito (Reprodução/Instagram)

Kayky Brito fala de sua recuperação

Em sua rede social, Kayky Brito tem mostrado seu processo de recuperação após sofrer um acidente no ano passado. Recentemente, ele contou que está praticando atividades físicas e voltou a correr.

"Hoje voltei a correr. Coisas boas quando a gente compartilha fica melhor ainda. Então quando voltei a atuar, nadar e pedalar, to compartilhando com vocês. Cá estou eu, antes de tudo obrigado, amo vocês, obrigada pelo carinho de sempre", iniciou o ator.

"Comecei pelo chão a corrida. Senti um pouco o quadril, senti a lombar, aí pensei: nossa, vai ser assim o tempo todo. E foi (risos). Mas eu vim em direção à areia e quando comecei na areia amenizou bastante e fiquei mais feliz. Então é isso, estou aqui, agradecendo vocês pelo carinho de sempre, compartilhando coisas boas. E por enquanto é isso. Até!", disse Kayky.

A irmã dele, Sthefany Brito, fez questão de comemorar a conquista. "E eu aqui emocionada… Te amo, te admiro!", postou a atriz.

Na madrugada de 2 de setembro, Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e seu estado foi considerado gravíssimo. Na época, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Felizmente, se recuperou bem e, em 27 dias, após ser internado, recebeu alta. Desde então, o ator encara um intenso processo de recuperação, incluindo sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.