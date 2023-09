Com a filha, Eliana protagoniza foto rara com o pai e a irmã: ''Lindos''

Apresentadora Eliana protagoniza clique raro com a família e encanta ao exibir momento da intimidade com os parentes

A apresentadora Eliana compartilhou um clique raro na companhia da filha, Manuela, do pai, José, e da irmã, Helena Duarte. Nesta quarta-feira, 20, a famosa está comemorando mais um ano de vida do pai e encantou ao exibir o registro a intimidade.

Discreta com sua vida pessoal, raramente a comunicadora do SBT exibe sua família, mas, dessa vez, ela abriu uma exceção para homenagear o aniversariante do dia. Os fãs da funcionária de Silvio Santos amaram ver o clique especial.

"Parabéns, vovô José por seu aniversário e por sua força. Nós te amamos", escreveu Eliana ao publicar o clique com os parentes. Nos comentários, os seguidores encheram o quarteto de elogios. "Lindos", admiraram os fãs. "Que foto mais linda", exclamaram.

Ainda nos últimos dias, Eliana comemorou os seis anos de sua filha caçula, Manuela, do relacionamento atual com Adriano Ricco, com um festão temático luxuoso. Semanas atrás, quem ganhou um grande evento foi o primogênito, Arthur, de 12 anos, que escolheu o tema de basquete.

Eliana e a filha surgiram com looks iguais

A apresentadora Eliana recebeu em seu programa a fofíssima Manu Michaelichen, sua filha caçula. A pequena fez uma raríssima aparição para prestar uma homenagem ao pai.

No palco, a pequena surgiu com um look idêntico ao da mãe. Grandona, ela encantou pela beleza e pela semelhança com a apresentadora do SBT. A declaração será exibida como parte do especial do Dia dos Pais da atração, que ainda contou com outras novidades. "Já que hoje é Dia dos Pais e o fofurômetro aqui está explodindo, Manu, vem dar um recadinho para o papai", diz a apresentadora toda orgulhosa.

"Então, fala: 'papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço'", acrescenta a apresentadora. "Papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço", diz a pequena mostrando que leva jeito para o palco.

É bom lembrar que a pequena veio ao mundo após uma gravidez de risco e foi muito festejada tanto por Eliana como pelos milhões de fãs que a seguem em todo o Brasil.

Foto:Rogério Pallatta/SBT