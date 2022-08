Com festa intimista, Luana Piovani comemora aniversário de 46 anos: "Muito amor"

Luana Piovani completou 46 anos e comemorou a data especial ao lado dos familiares, amigos e do namorado, Lucas Bitencourt

Publicado em 30/08/2022

Luana Piovanicompletou 46 anos de vida nesta segunda-feira, 30, e comemorou a data especial com uma festa intimista. Nas redes sociais, a atriz compartilhou algumas fotos ao lado dos familiares, alguns amigos e do namorado, Lucas Bitencourt, e refletiu sobre seu aniversário.

"Foram muitos anos fazendo festas incríveis de aniversário, mas felizmente a maturidade chega e, festar torna se viver bem todos os dias. Sim porque pra mim a vida é uma grande festa que eu celebro diariamente", afirmou a artista no começo da publicação.

Em seguida, Piovani deu detalhes da comemoração. "Foi assim meu niver, poucos e bons amigos, família e muito amor. Teve café da manhã em casa, por do sol na praia e jantar chic pós studio. Estou exausta e feliz, exatamente como queria e onde queria: fazendo novela em Portugal e longe dos desmandos dos políticos brasileiros."

A artista finalizou a publicação fazendo um agradecimento e lamentando a saudade dos filhos, Dom (10), Bem e Liz, de 6 anos, que estão com o pai, Pedro Scooby (34). "Sigo grata por tudo que vivo e vejo e só não está melhor porque a saudade dos meus filhos sangra, mas já já chegam. Meus 46 anos, bem-vindos! Ciclo novo começando e que a prosperidade seja abundante. Foi maravilhoso, amo vocês!".

Confira as fotos da comemoração de aniversário de Luana Piovani:

Homenagem do ex

Luana recebeu uma homenagem para lá de especial do ex-marido, Pedro Scooby! O surfista fez questão de parabenizar a ex-esposa nas redes sociais com um vídeo dos filhos Dom e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, com a loira.

Nos Stories de seu Instagram, o ex-BBB compartilhou o registro em que os pequenos aparecem animados mandando feliz aniversário para a mãe, e aproveitou para homenageá-la: "Parabéns, Luana. Muita saúde e paz, o resto damos jeito", escreveu ele.

