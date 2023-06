Com declaração comovente, Fernando Zor comemora aniversário da filha caçula: "Minha pequena"

O cantor sertanejo Fernando Zor prestou uma bela homenagem no aniversário de nove anos da filha caçula, Alice

O cantor Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado de sua filha caçula, Alice Zor, que completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 1.

Em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto em que aparece ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com Mikelly Medeiros. Na imagem, o artista aparece usando uma camiseta branca e calça jeans, enquanto a menina está com um vestido branco.

Ao dividir o registro, o sertanejo parabenizou Alice e se declarou para a filha. "Minha pequena Alice, mesmo o papai não podendo estar presente em todos os momentos quero que saiba que o amor que eu sinto por você é o mais puro e grandioso, e eu agradeço a Deus todos os dias por você existir", disse ele no começo da publicação.

"Há 9 anos chegava a princesa mais fofa chamada Alice. Alice, que no significado bíblico é luz que simboliza esperança e força espiritual. Alice, que teve o poder de transformar a minha vida! A cada dia que passa você consegue me surpreender mais e mais, com seu jeitinho espontâneo e alegre de ser", acrescentou.

O cantor completou a homenagem demonstrando todo seu amor pela aniversariante. "Hoje é seu dia e o papai tá aqui todo emocionado pra dizer o quanto esta feliz em te ver crescendo e principalmente com saúde. Feliz 9 anos, meu amor. Que Jesus Cristo derrame muitas bênçãos sobre você. Te amo infinitamente Alice", finalizou ele, que também é pai de Kamily, fruto de seu breve relacionamento com Aline Oliveira.

Confira a homenagem de Fernando Zor para a filha, Alice:

Maiara e Fernando são flagrados juntos

Na última segunda-feira, 29, Maiara (35), da dupla com a irmã gêmea Maraisa (35), e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, foram flagrados passeando juntos. Segundo um vídeo obtido pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, os cantores sertanejos aparecem andando juntinhos com looks confortáveis no Catarina Outlet, shopping localizado em São Roque, interior de São Paulo.

