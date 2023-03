Com cliques românticos, Tania Khalill comemora aniversário de Jair Oliveira: "Ser incrível"

A atriz Tania Khalill prestou uma homenagem especial no aniversário de 48 anos do marido, Jair Oliveira

Nesta sexta-feira, 17, o cantor e produtor musical Jair Oliveira completou 48 anos de vida, e Tania Khalill (45) fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques ao lado do aniversariante do dia e também das filhas do casal, Isabela (15) e Laura (12), e prestou uma linda homenagem para o amado.

"Hoje é o dia desse ser incrível!@jairoliveira Meu amor e pai das joias das nossas vidas, Isabela e Laura! Parabéns! Que sua luz, gentileza e música continue sempre irradiando para todos à sua volta! Love you so much!", declarou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores de Tania também deixaram mensagens de felicitações para Jairzinho. "Parabéns para o Jair! Muitas felicidades e realizações", disse uma fã. "Casal lindo. Feliz aniversário, que Deus abençoe vocês", comentou outra. "Meu primeiro crush! Eu lembro que ouvia as músicas dele abraçada num travesseiro e imaginava que era ele ahahahah. Parabéns, Jairzinho!", falou uma admiradora. "Parabéns!!! Muitas felicidades!!!! Tudo de melhor nos eu caminho", desejou uma fã.

Mais cedo, Jair Oliveira agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo dos fãs. "17/03 Agradeço desde já o carinho enorme que tenho recebido por todos!! Com todas estas lindas mensagens, ligações e felicitações de amor, sei que vou aproveitar este dia de meu aniversário maravilhosamente bem!! Vocês são demais", escreveu ele.

Confira a homenagem de Tania Khalill para o marido:

