Com cliques encantadores, Gabi Brandt celebra aniversário do filho, Henri: "Você chegou iluminando tudo"

A influenciadora digital Gabi Brandt encantou os fãs ao prestar uma linda homenagem no aniversário de dois anos do filho

Gabi Brandt(27) usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques encantadores do filho, Henri, que completou dois anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital, que está à espera de seu terceiro filho com Saulo Poncio (27), surgiu sorridente com o herdeiro, e prestou uma linda homenagem para ele.

"Meu amor, meu filhote, minha cópia, meu furacaozinho!!! 2 anos que você traz luz e alegria pra vida de todos nós que temos sorte de conviver com você. E que privilégio é ser sua mamãe... você chegou iluminando tudo, trouxe cor e sentido… nada do que eu diga será suficiente, ainda bem que tenho a vida inteira contigo", disse a mamãe coruja na postagem.

Os fãs de Gabi parabenizaram Henri nos comentários. "A cópia da mamãe. Parabéns, Henri", disse uma seguidora. "Viva o Henry. Que papai do céu abençoe te proteja sempre", disse outra. "Parabéns pro príncipe!! Que fotos lindas", falou uma terceira.

Além de Henri, Gabi e Saulo também são pais de Davi, que está com três anos.

Confira as fotos de Gabi Brandt e do filho, Henri:

Dia na praia

Recentemente, a influenciadora Gabi Brandt decidiu encantar seus seguidores ao surgir exibindo o barrigão ao curtir um dia de muito calor nas praias da cidade do Rio de Janeiro. "21 semanas", comemorou a influenciadora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Gabi aparece usando um biquíni azul, fazendo poses lindas para as lentes da câmera. A barrigona da mamãe deixou os seguidores apaixonados.

