Com cliques em família, Marcella Fogaça comemora aniversário: "Gratidão"

Marcella Fogaça postou fotos em família e agradeceu por mais um ano de vida

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 16h58

Marcella Fogaça completou mais um ano de vida neste sábado, 4, e comemorou a data da melhor forma possível.

Em seu Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido, Joaquim Lopes (42), e das filhas gêmeas, Sophia e Pietra (1 ano), e falou sobre como estava se sentindo com a chegada do novo ciclo.

"Hoje. Meu aniversário. Hoje eu acordei e rezei, como todo dia. E no meio da minha oração eu chorei. Um choro daqueles que saltam do peito em forma de soluço, choro de gratidão purinha. Eu nem sabia que gratidão tinha gosto… Pensei na Marcella criança lá em Minas, em todos os seus sonhos e me dei conta que realizei os mais importantes deles", afirmou ela no começo da publicação.

A artista contou que sua versão criança está feliz pela mulher que ela se tornou. "A menina Marcella tá bem orgulhosa da mulher que eu sou hoje. Não só pelo que conquistei, mas por tudo que venci dentro de mim, por quem eu sou e continuo tentando ser. O meu melhor. Pra mim, pra quem amo, pro mundo."

Marcella também falou sobre como está feliz por ter uma linda família. "Gratidão. É só o que sinto hoje. Pelas minhas filhas guerreiras! Meu Deus como elas são incríveis! Pela saúde delas e de toda minha família. Saúde é o mais importante. Gratidão pelo meu amor da minha vida e por tudo que estamos construindo juntos. Gratidão por todo amor que me cerca. Olha essa manhã! Esse montinho de amor! Essas meninas!!! Meu peito transborda!!!!!!! São as coisas simples e verdadeiras que dão sentido pra vida", acrescentou.

"E ainda teve jabuticaba, a minha fruta favorita que vovô e vovó trouxeram (ps: Pietra comeu todas). Aniversário eu fico sempre sensível, mas esse ano eu tô carne viva. Mas de emoções lindas, administradas em tempos turbulentos que às vezes saem como enxurrada pra lavar a alma e dar aquele reset. Aceito amor, carinho, mensagens e homenagens. Cafona é não ser de verdade e eu quero mesmo mimos hoje e ser MUITO feliz e amada sempre! Beijo gente lindaaa! VIVA EU! #cellaniver #aniversario #maedegemeas", finalizou.

Confira a postagem de aniversário da cantora: