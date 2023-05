Com cliques antigos, Giovanna Ewbank comemora aniversário do pai: "O melhor"

Giovanna Ewbank resgatou alguns cliques da infância ao comemorar o aniversário de 67 anos do pai, Roberto Baldacconi

Giovanna Ewbank (36) encantou os seguidores das redes sociais ao resgatar alguns cliques de quando era criança. Nas imagens, ela aparece ao lado do pai, Roberto Baldacconi, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 31, e do irmão caçula, Gian Luca.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e apresentadora ainda mostrou alguns registros atuais com aniversariante, e também dele com os netos, Titi (9), Bless (8) e Zyan (2), fruto de seu casamento com o ator Bruno Gagliasso (41), e prestou uma linda homenagem.

"Me faltam palavras pra descrever o amor que sinto por você papito! Um pai tão dedicado, avô amoroso e claro, o mais brincalhão! Todos querem o “nonno” por perto, pelo simples fato de você transbordar amor e nos trazer leveza todos os dias de nossas vidas", disse a loira no começo da postagem.

Em seguida, Ewbank afirmou que o pai é seu porto seguro. "Você é o meu super-herói e você sabe disso, te falei isso inclusive bem novinha lembra? Porque sempre, desde sempre você surge de onde for, e me ampara em qualquer lugar ou ocasião! Você me traz segurança papito, me dá leveza e sabe me tirar do lugar comum, sendo pulando de uma pedra gigante no meio do oceano (e foram muitas) ou me dando sustos durante a vida pra eu conseguir relaxar, rsrs…", acrescentou.

Por fim, ela se declarou para seu Roberto, que completou 57 anos de vida. "Te amo, pai! Obrigada por ser o melhor pai que você pode ser! PARABÉNS pelos seus 67 anos!!!!! Te amo, te amo, te amo", finalizou a publicação.

Confira a fotos de Giovanna com o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank é flagrada aos prantos

O ator Bruno Gagliasso flagrou um momento inusitado de sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank, na última sexta-feira, 26. Ele contou que foi buscar a amada e a filha, Titi, no cinema e encontrou as duas aos prantos. Elas se emocionaram com o filme live-action da Pequena Sereia e não seguraram as lágrimas.

O flagra foi feito em um cinema e ele compartilhou com seus seguidores. Ela tentou impedir o marido de compartilhar o vídeo porque achou que estava chorando 'feio', mas ele exibiu a imagem mesmo assim. "Meu povo, eu vim buscar minha senhora aqui no Quem Pode, Pod, e aí, a gente estava conversando sobre 'A Pequena Sereia', então eu vou colocar um vídeo, ela e minha filha emocionadas", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!