Com clique raro, Humberto Martins comemora aniversário do filho: "Te amo"

O ator Humberto Martins postou um clique raro com o filho, Humberto Filho, e prestou uma bela homenagem nas redes sociais

Humberto Martins usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho. Nesta segunda, Humberto Filho completou mais um ano de vida, e o ator fez questão de homenageá-lo na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista dividiu um clique raro com o aniversariante, em que aparece recebendo o primeiro pedaço de bolo do seu aniversário, e rasgou elogios. "Meu filho amado! Uma pessoa que me ensina muito sobre todos os sentidos da vida apenas pela pessoa que é."

"Excelente músico, ator, compositor e cantor, um frontman de palco fantástico. Aqui ele está me dando o primeiro pedaço de bolo do dia do seu aniversário, e eu fiquei emocionado. Meu filho, Humberto… ou @humbertodu.arte, você é uma benção em nossas vidas!", acrescentou.

O ator completou o texto se declarando para o filho. "Te amo infinitamente, desejo muita saúde, que seja muito feliz nesta vida… o resto é com você, porque você é Beto!! Esse post vai com uma de suas músicas em sua voz cantando lindamente", finalizou ele, que também é pai de Thamires e Nicole.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Humberto Martins (@humbertomartins.oficial)

Humberto Martins é cotado para nova novela da Globo

Após sua participação em 'Travessia', da Globo, exibida em 2022, o ator Humberto Martins poderá ser visto novamente nas telinhas em breve! Além da atriz Paolla Oliveira, o artista também está cotado para integrar o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove.

A trama, escrita por João Emanuel Carneiro, deverá substituir o remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da emissora. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal R7, que também mencionou o nome de Paolla como possível protagonista da história.

Humberto está longe das novelas desde sua participação em 'Travessia', de Gloria Perez. Na trama, ele deu vida ao ricaço Guerra, pai de Chiara (Jade Picon). Saiba mais!