Com clique antigo, Sthefany Brito presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Coração gigante"

A atriz Sthefany Brito postou nas redes sociais uma linda homenagem no aniversário de sua mãe, Sandra Brito

Sthefany Brito (35) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. Nesta quinta-feira, 2, Sandra Brito completou mais um ano de vida, e ela fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou uma foto antiga ao lado da mãe, e rasgou elogios, afirmando que ela é uma 'mãe e uma vó leoa'. Dona Sandra, aliás, é avó de Antonio (2), filho de Sthefany e Igor Raschkovsky, e Kael, filho de Kayky Brito (34) e Tamara Dalcanale.

"Hoje é dia dela… Sempre gata, com batom impecável (quem conhece sabe bem!) guerreira com coração gigante, mãe e vó leoa!!!! Te desejo saúde, saúde, saúde… Amor sempre cercada pelos netinhos, mtos vinhozinhos, pizza e sempre mta luz e proteção no seu caminho!!!! Te amo e amo ver o amor gigante do Enrico pela vovó 'Xanda'", declarou a artista na legenda da publicação.

Os fãs de Sthefany deixaram mensagens de felicitações para dona Sandra. "Viva @sanksbrito!!!! Muita saúde e disposição para viver muitos momentos maravilhosos com esses netos lindos", disse uma seguidora. "Parabéns para sua mãe. Que ela seja sempre feliz, e tenha muita saúde", falou outra. "Parabéns, maravilhosa. Que Deus ilumine seu novo ciclo", desejou uma fã.

Confira a publicação de Sthefany Brito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Dia na praia com a família

A atriz Sthefany Brito encantou seus fãs ao mostrar como curtiu o feriadão do carnaval ao lado de sua família. Em uma foto inédita e rara nas redes sociais, ela surgiu abraçada com seu filho, Antonio Enrico, e o marido, Igor Raschkovsky, em uma praia durante um lindo dia de sol.

Discreta, a estrela surpreendeu ao aparecer apenas de biquíni e arrasou ao colocar a sua boa forma para jogo. Ela escolheu um modelito branco e fininho para renovar o bronzeado enquanto se divertia com a família. "Sol, um gordinho cada dia mais gostando do mar e uma mamãe e um papai babões", disse ela na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!