Cleo declara seu amor por Fábio Jr. e Orlando Morais: "Meu pai de sangue e o de coração"

Atriz Cleo celebra o 'Dia dos Pais' com declaração especial para Fábio Jr. e Orlando Morais

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 11h36

Na manhã deste domingo, 14, Cleo usou seu Instagram para celebrar o Dia dos Pais em dose tripla! A atriz se derreteu por Fábio Jr. e Orlando Morais, se dizendo sortuda por ter tido dois pais na vida, e também homenageando o marido, Leandro D'Lucca, pai de seu enteado, Gael.

A cantora é fruto do casamento de Fábio Jr. com Glória Pires e foi criada por Orlando Morais, com quem sua mãe teve ainda Antônia, Ana e Bento.

Cleo celebra o 'Dia dos Pais' com declaração especial para Fábio Jr. e Orlando Morais:

"Meu pai de sangue e o de coração", disse ela ao recordar registros encantadores com os paizões no Instagram Stories. "Hoje é dia de homenagear duas pessoas muito importantes na minha vida, meus pais. Eu tive a sorte de ganhar dois, meu pai de sangue e o de coração. São duas pessoas que tornam a vida mais leve, que me ensinaram a ter cuidado, empatia e determinação, que acreditam em mim e me apoiam em tudo. Sou eternamente grata ao mundo por ter vocês. Feliz Dia dos Pais, amo cada um até o infinito", afirmou ela na homenagem.

Cleo se derrete pelo marido em homenagem para celebrar o Dia dos Pais:

Já falando sobre o marido, ela destacou na declaração: "Meu amor [...] Você é um pai tão dedicado e fiel. Como é bom presenciar o amor que você sabe dar tão bem para o seu filho. Te amo e te admiro demais", disse ela.